Пять мигрантов утонули около Пуэрто-Рико

Пять человек погибли после высадки в воду около необитаемого острова к западу от Пуэрто-Рико. 68 человек сумели спастись, среди них двое детей, передает AP.

Перевозчики нелегальных мигрантов высадили уехавших с Гаити людей недалеко от острова Мона. До суши сумели добраться 41 мужчина, 25 женщин и двое детей. Пятеро мигрантов утонули.

Береговая охрана США обыскала воды вокруг острова, но не нашла других пострадавших или погибших. Выжившие подтвердили, что пропавших без вести нет. Судну перевозчиков удалось скрыться.

Как сообщал «Новый День», как минимум 90 человек погибли при крушении лодки, перевозившей мигрантов из Ливии в Европу. В живых остались четыре человека.

Аналитики предупредили о новой волне миграции из-за продовольственного и энергетического кризисов. Резкий рост цен на энергоносители вынудит людей покинуть свои страны ради поисков лучшей жизни.

Сан-Хуан, Наталья Рязанова

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