Двое погибших: в Эквадоре разбился легкий самолет

Два человека погибли, один пострадал при падении легкомоторного самолета Cessna C206 в городе Гуаякиль в Эквадоре. Все трое на борту были пилотами, но выжил только тот, кто сидел за штурвалом, передает телеканал Telesur.

Самолет компании Labores Aéreas выполнял рейс из Манты в Гуаякиль с тремя членами экипажа. Внезапно борт рухнул на землю. Выжил только капитан Кристиан Армендарис, которого с травмами доставили в больницу.

Пожарные с помощью абсорбентов остановили разлив топлива и не дали ему стечь в канализацию. Комиссия по расследованию авиационных происшествий выясняет причины и обстоятельства аварии.

В Германии два легкомоторных самолета столкнулись в воздухе. Два летчика высшего пилотажа погибли.

Гуаякильа, Наталья Рязанова

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