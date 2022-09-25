В Германии в воздухе столкнулись два самолета

В Германии произошло столкновение двух легкомоторных самолетов. В результате погибли два человека. Об этом сообщает агентство DPA со ссылкой на пожарную службу.

Инцидент произошел на окраине города Гера в центральной части страны. Самолеты столкнулись в воздухе недалеко от аэродрома Гера-Лоймниц, который также используется для базирования бортов, участвующих в авиационном спорте.

Жертвами крушения стали два летчика высшего пилотажа. Отмечается, что авария произошла над открытой местностью. Разрушений на земле и других пострадавших нет.

На место прибыли сотрудники полиции и пожарной службы. Выясняются обстоятельства и причины произошедшего.

Берлин, Зоя Осколкова

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