В Херсоне заявили о начале наступления ВСУ: «Все атаки отражены»

Вооруженные силы Украины перешли в наступление в Херсонской области. Об этом сообщил врио замгубернатора региона Кирилл Стремоусов. Он отметил, на данном этапе все атаки отражены.

По его словам, украинские войска перешли в наступление в направлении Новая Каменка – Берислав после артиллерийской подготовки. «До двух батальонов пехоты 128 горно-штурмовой и танковый батальон 17 бригады. <…> Отмечается большое количество вражеских БПЛА среднего действия и разведывательный байрактар (на удалении без входа в зону ПВО)», – написал Стремоусов в своем телеграм-канале.

Политик подчеркнул в видеообращении, что «на данном этапе все атаки отражены», российские войска продолжают удерживать линию обороны».

Тем временем в Херсонской области проводится эвакуация населения с правобережья на левый берег Днепра. Кроме того, в течение следующих семи дней въезд для гражданских лиц на правый берег Днепра будет закрыт. Эвакуация, как ожидается, займет около шести дней. За это время планируется вывезти порядка 50-60 тыс. человек.

Накануне командующий Объединенной группировкой войск в районе СВО генерал армии Сергей Суровикин заявил, что есть данные о возможности применения киевским режимом запрещенных методов войны в районе Херсона и о подготовке ВСУ массированного ракетного удара по плотине Каховской ГЭС, а также по областному центру без разбора целей.

Москва, Наталья Петрова

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