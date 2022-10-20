Сына красноярского губернатора арестовали в Италии по запросу США

В Италии арестовали Артема Усса, который является сыном губернатора Красноярского края Александра Усса. Об этом сообщило американское Министерство юстиции. Глава российсского региона назвал обвинения политически мотивированными.

Обвинение в уклонении от санкций и отмывании денег выдвинуто в отношении пятерых граждан России, сообщается на сайте Минюста США.

Артем Усс был задержан в аэропорту Милана, еще один обвиняемый – Юрий Орехов – взят под стражу в Германии. Кроме того, американские власти обвиняют Светлану Кузургашеву, Тимофея Телегина и Сергея Тюлякова. Подсудимым грозит до 30 лет лишения свободы.

Обвинения также предъявили европейским нефтетрейдерам, которые, по информации Минюста США, сотрудничали с Уссом и остальными.

Губернатор Красноярского края Александр Усс считает арест политически мотивированным. «Поставка нефтепродуктов, общедоступного оборудования и технических средств, которые свободно продаются и покупаются во всем мире, вдруг объявляется американскими властями незаконной. Почему? Только потому, что это делается во благо России. Политический окрас этих обвинений очевиден», – написал Усс в своем телеграм-канале.

Стоит отметить, что глава Красноярского края ранее активно отстаивал российскую позицию в Совете Европы после присоединения Крыма к России. В результате Усс попал в санкционные списки западных стран.

Милан, Красноярск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»