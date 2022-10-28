МВД России объявило в розыск сына губернатора Красноярского края

Сына губернатора Красноярского края Александра Усса Артем Усс объявили в розыск в России. Карточка с его данным появилась в базе разыскиваемых МВД. Там не указано, по какой статье Усс-младший объявлен в розыск.

По информации пресс-службы Мещанского суда Москвы, сын красноярского губернатора проходит по делу о легализации денежных средств в особо крупном размере (пункты «а» и «б» ч. 2 ст. 174 УК РФ), передает ТАСС. В отношении Артема Усса избрана мера пресечения в виде заочного ареста, уточнили в суде.

Источник агентства в силовых структурах заявил, что Россия будет добиваться выдачи Усса-младшего из Италии в рамках расследования дела о легализации денежных средств. По его словам, в Италию будет направлен запрос о его экстрадиции с целью привлечения к уголовной ответственности на территории РФ.

Напомним, Артем Усс был задержан 17 октября в аэропорту Милана по запросу США. Минюст США обвиняет его и еще четырех граждан России в уклонении от санкций и отмывании денег. Обвинения также предъявили двум нефтетрейдерам – гражданам Венесуэлы, которые, по информации американского ведомства, сотрудничали с Уссом и остальными. США заявили о намерении добиваться экстрадиции Усса.

Глава Красноярского края назвал обвинения против своего сына политически мотивированными.

Москва, Наталья Петрова

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