Сбежавший из-под домашнего ареста в Италии сын красноярского губернатора объявился в России

Бежавший из-под домашнего ареста в Италии бизнесмен и сын губернатора Красноярского края Артем Усс сообщил, что находится в России. Он уверяет, что вынужденно совершил побег из-за неверия в объективность правосудия в Италии. Об этом Усс-младший заявил РИА «Новости».

По мнению сына красноярского губернатора, в его случае итальянский суд продемонстрировал «явную политическую ангажированность» и готовность «прогнуться» под США.

Артем Усс был задержан в аэропорту Мальпенса в Милане по запросу США 17 октября 2022 года и находился под домашним арестом. Прокуратура США обвиняет российского бизнесмена в незаконных сделках и отмывании денег, а также в нарушении санкций Вашингтона против России и Венесуэлы. В случае признания виновным ему грозит длительный срок заключения.

22 марта Апелляционный суд Милана одобрил экстрадицию Артема Усса в США. В тот же день российский бизнесмен сбежал из-под домашнего ареста. Итальянские СМИ сообщали, что Артем Усс сломал свой электронный браслет и вышел из квартиры в пригороде Милана, а когда на место прибыли итальянские правоохранители он уже скрылся. По их данным, Усс сбежал из-под ареста в Италии с помощью сообщников.

Надо отметить, что российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Москва также потребовала его выдачи. Как сообщалось, ранее Усс-младший не дал свое согласие на высылку в США, однако выразил согласие на экстрадицию в РФ.

Москва, Наталья Петрова

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