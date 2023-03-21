Итальянский суд одобрил экстрадицию в США сына губернатора Красноярского края

Суд в Милане одобрил экстрадицию в США российского предпринимателя, сына действующего губернатора Красноярского края Артема Усса, задержанного в Италии по международному ордеру. В Соединенных штатах его обвиняют в уклонении от санкций и отмывании денег.

«Суд одобрил экстрадицию по двум из четырех пунктов обвинения. В течение 15 дней мы подадим апелляцию в кассационный суд», – сообщил один из адвокатов россиянина, члова которого приводит ТАСС.

Усс был задержан 17 октября в аэропорту Милана. До сих пор он находился под домашним арестом.

Ранее власти США предъявили обвинения в уклонении от санкций и отмывании денег пятерым гражданам РФ, в том числе Уссу, а также двум нефтетрейдерам из Венесуэлы.. По мнению прокуратуры штата Нью-Йорк, обвиняемые «участвовали в схеме по незаконному получению военных технологий США и находящейся под санкциями венесуэльской нефти». В случае признания виновными обвиняемым грозят длительные сроки заключения.

Российский суд также объявил Усса в международный розыск в рамках уголовного дела о легализации денежных средств в особо крупном размере. Россия также потребовала его выдачи. Как сообщалось, ранее сам российский гражданин не дал свое согласие на высылку в США, но выразил согласие на экстрадицию в РФ. Последнее заседание по этому делу состоялось три недели назад. Теперь ожидается рассмотрение апелляции в Кассационном суде.

Окончательное решение об экстрадиции принимает министр юстиции. Иногда решение может не совпадать с вердиктом суда. Адвокаты россиянина предполагают, что заинтересованность США продиктована тем, что Усс является сыном губернатора Красноярского края. Как полагает знакомый с делом источник, впоследствии американская сторона может попытаться использовать Усса при обмене заключенными с РФ.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2023, РИА «Новый День»