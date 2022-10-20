Мужчина пытался зарезать сына назло жене в Ленинградской области

Житель города Кудрово Ленинградской области взял сына в заложники и ранил ножом назло жене. Следователи его задержали и готовятся предъявить обвинения в покушении на убийство малолетнего, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Утром 19 октября 38-летний подозреваемый основательно выпил и пошел к школе, где учился его девятилетний сын. Жена недавно ушла от подозреваемого, и ребенок жил с ней. Мужчина уговорил мальчика пойти к нему домой, где запер дверь и позвонил жене.

Подозреваемый угрожал зарезать мальчика и успел трижды ударить его ножом в шею, пока в квартиру не ворвался спецназ «Град». Ребенка увезли в больницу, а его отца задержали.

«В ближайшее время ему будет предъявлено обвинение. Следствием подготовлено ходатайство в суд об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу», – пояснили в СКР.

Следователи выясняют все причины и обстоятельства случившегося. А также намерены дать правовую оценку деятельности органов профилактики правонарушений. Прокуратура области также начала проверку работы этих органов.

Суд в Свердловской области приговорил 20-летнюю местную жительницу к 12 годам в колонии общего режима. Женщина зарезала собственного девятимесячного ребенка.

Кудрово, Наталья Рязанова

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