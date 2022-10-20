В США разбился истребитель F-35

Американский истребитель-бомбардировщик F-35 разбился на военной базе Хилл в штате Юта. Пилот успел катапультироваться и остался жив.

Самолет совершал тренировочный полет и уже заходил на посадку, когда случилась авария. На месте крушения возник пожар, но военные сумели быстро его потушить без помощи гражданских пожарных.

Пилот успел катапультироваться, ему сразу оказали медицинскую помощь, передает телеканал CNN.

По словам очевидца из числа местных жителей, самолет слишком резко зашел на посадку и оказался над самыми деревьями. Он считает, что это могло стать причиной крушения. Официальную причину устанавливают военные следователи.

В июне ВМС США приостановили полеты из-за серии аварий с военными конвертопланами. Руководство провело оценку безопасности.

Солт-Лейк-Сити, Наталья Рязанова

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