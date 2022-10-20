На Чукотке три человека утонули из-за перевернувшейся лодки

Три человека погибли, двое пропали без вести, когда лодка перевернулась на реке Хатырка в Анадырском районе Чукотки. Следственный комитет начал проверку обстоятельств случившегося.

Инцидент случился днем 16 октября, но ведомство сообщило о нем только сегодня. Местный житель нашел тела мужчины и женщины на берегу реки в двух километрах от села Хатырка. Он сообщил в полицию и спасателям, и 18 октября вверх по течению реки нашли тело еще одного мужчины.

Все погибшие – местные жители, двое работали в сфере ЖКХ. Следователи выяснили, что на лодке отправились пятеро, спасатели продолжают поиски еще двух человек.

«Для установления точной причины смерти назначены необходимые судебные экспертизы. По результатам проверки будет принято процессуальное решение», – говорится в сообщении управления Следственного комитета по Чукотскому АО.

Ране на реке Сыня в ЯНАО перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя. Один из них утонул.

Хатырка, Наталья Рязанова

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