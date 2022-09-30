На Ямале перевернулась моторная лодка, погиб мужчина

Следователи выясняют обстоятельства гибели жителя Шурышкарского района в результате ЧП с моторной лодкой. ЧП случилось 29 сентября 2022 года.

«На реке Сыня Шурышкарского района перевернулась моторная лодка, в которой находилось два местных жителя, один из них утонул. По предварительным данным, управлял моторной лодкой погибший», – уточнили в Уральской транспортной прокуратуре 30 сентября.

На месте происшествия работает следственно-оперативная группа.

Новоуренгойская транспортная прокуратура проверяет исполнение законодательства в сфере эксплуатации маломерных судов.

Шурышкарский район, Наталья Ефремова

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