На Ямале двое взрослых и ребёнок утонули из-за перевернувшейся лодки

В Тазовском районе Ямала на реке Яра-Яха перевернулась лодка с местными жителями, утонули двое взрослых и ребёнок. ЧП случилось 7 августа 2022 года. На место происшествия отправилась следственная группа.

«9 жителей Гыданской тундры выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы на моторной лодке. Во время движения по реке Яра-Яха лодка перевернулась. Утонули двое взрослых и ребёнок 2020 года рождения. Остальные пассажиры, в числе которых трое несовершеннолетних, спасены», – рассказали в следственном управлении СК Ямала.

Следователи изучат обстоятельства ЧП и после этого примут решение о возбуждении или невозбуждении уголовного дела.

Обновлено в 11:16.

В прокуратуре Ямала добавляют: сообщение о ЧП поступило в 01.20 ч. В лодке находились девять человек, из них четверо несовершеннолетних. Выжившим удалось добраться до берега.

За пострадавшими из с. Гыда Тазовского района осуществлен выезд группы в составе представителя местной администрации и ООО «Гыдагро».

Тазовский район, Юлия Фролова

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