На Ямале водитель лодки, из которой выпали и утонули люди, не имел прав

Завершено расследование уголовного дела о гибели на реке двоих взрослых и двухлетнего ребёнка в Тазовском районе. Люди утонули, выпав с опрокинувшейся лодки. Обвиняемый – 30-летний житель Тазовского района. Как сообщает Уральская транспортная прокуратура, у него не было прав на управление лодкой.

«Ообвиняемый управлял моторной лодкой «Камчатка» на реке Яра-Яха без удостоверения на право управления, а также в отсутствие спасательных жилетов. Мужчина нарушил правила безопасности на водном транспорте, в результате чего произошло опрокидывание судна. Находившиеся в лодке два пассажира и малолетний ребенок утонули», – озвучивают обстоятельства дела в надзорной инстанции.

Ранее в СУ СК Ямала также рассказывали, что в лодке было 9 жителей Гыданской тундры. Они выехали с фактории Юрибей в сторону Гыданской губы. В прокуратуре Ямала добавляли: сообщение о ЧП поступило в 01.20 ч. В лодке находились четверо несовершеннолетних. Выжившим удалось добраться до берега.

Мужчина, который управлял лодкой, обвиняется в совершении преступления, которое описано в ч. 3 ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта лицом, управляющим маломерным судном, если эти деяния повлекли по неосторожности смерть двух или более лиц).

Тазовский район, Наталья Ефремова

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