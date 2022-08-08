Хозяин лодки не имел прав: подробности ЧП с утонувшими в Тазовском районе

Стали известны подробности гибели троих местных жителей в результате опрокидывания лодки в Тазовском районе Ямала. ЧП случилось 7 августа. Как пишет «Красный Север», хозяин лодки не имел разрешения на управление водным транспортом.

«Источник считает, что люди плавали за провиантом и возвращались домой. Лодка была перегружена, что и послужило одной из причин трагедии»,– пишет газета 8 августа 2022 года.

Издание также сообщает, что моторную лодку, у которой заглох мотор, перевернуло волной. Спасшиеся из воды 6 человек смогли забраться на перевёрнутое судно. Двухлетний малыш погиб вместе со своим отцом, знают журналисты.

Как сообщали в следственном управлении СК Ямала ранее, на реке Яра-Яха перевернулась лодка с местными жителями, утонули двое взрослых и ребёнок. Всего на судне было 9 человек – жители тундры.

Тазовский район, Наталья Ефремова

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