Сибиряки попались на вывозе с Чукотки 28 кг самородного золота

Трое жителей Омской и Новосибирской областей попытались незаконно вывезти с Чукотки 28 кг самородного золота. Суд в чукотском городе Билибино назначил всем троим условные сроки и крупные штрафы.

Как доказало обвинение, трое злоумышленников встретились в Омске. Они договорились купить на Чукотке самородное золото и перепродать по более высокой цене. Один из них провернул сделку за 45 млн рублей с жителем Билибино и взял немного золота с собой, чтобы показать сообщникам.

Остальное золото упаковал в мешки вместе с другими вещами, чтобы скрытно вывезти с полуострова. Но сотрудники ФСБ России задержали контейнер и изъяли весь драгоценный металл. Сообщники стали фигурантами уголовного дела о незаконном обороте драгоценных металлов (ч.5 ст.191 УК РФ).

«Суд назначил одному из виновных наказание в виде 2,5 года условно с испытательным сроком 3 года и штрафом в 700 тыс. рублей. Двум другим определены наказания в виде 4 лет условно с испытательным сроком 4,5 года и штрафом в миллион рублей», – рассказали в прокуратуре Чукотского АО.

В Забайкальском крае раскрыли организованную группу, скупавшую золото. Металл переплавляли в слитки, которые планировали вывезти из страны.

Билибино, Наталья Рязанова

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