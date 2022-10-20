В Австрии поезд врезался в школьный автобус

Товарный состав протаранил школьный автобус в федеральной земле Тироль в Австрии. Водитель и два школьника серьезно пострадали, передает «Вести.ру».

Днем 20 октября водитель вывел автобус со школьниками на нерегулируемый переезд, не убедившись в безопасности. Товарный состав врезался в автобус и протащил его по рельсам, пока не сумел остановиться.

Подростки 12 и 13 лет и водитель автобуса получили серьезные травмы. С места аварии их забрал вертолет. Состояние других детей не уточняется.

В Подмосковье локомотив столкнулся с автобусом, выехавшим на железнодорожные пути на запрещающий сигнал.

Вена, Наталья Рязанова

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