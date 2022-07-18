российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Понедельник, 18 июля 2022, 16:04 мск

Новости Москва

Новости, Кратко, Популярное

Локомотив столкнулся с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье локомотив столкнулся с автобусом, выехавшим на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 13.25 на железнодорожном переезде на подъездном пути станции Лобня Московской железной дороги при исправно действующей световой и звуковой сигнализации водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении МЖД.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

В МЖД призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», – подчеркнули железнодорожники.

Москва, Андрей Дорофеев

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / ЧП в Подмосковье

Домодедовские таможенники нашли у гражданки Белоруссии ювелирку на 8 млн рублей / Ненормативный багаж: в «Шереметьево» грузчик украл более 20 миллионов рублей / Пьяный мужчина с ружьём бродил по Электростали / Трехлетний ребенок выпал из окна в Подмосковье / Сорвал государственный флаг: житель Подмосковья стал фигурантом уголовного дела / «Боролся с армией в лифте»: Химкинский суд наказал любителя свастики / Когда доктор сыт: две московские клиники участвовали в переправке нелегальных мигрантов из Средней Азии / В Подмосковье мужчина открыл огонь из автомата

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Москва, Центр России, Россия, Скандалы и происшествия, Транспорт, Подмосковье, ЧП в Подмосковье,