Локомотив столкнулся с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье локомотив столкнулся с автобусом, выехавшим на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.

«Сегодня в 13.25 на железнодорожном переезде на подъездном пути станции Лобня Московской железной дороги при исправно действующей световой и звуковой сигнализации водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении МЖД.

По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.

В МЖД призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.

«Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», – подчеркнули железнодорожники.

Москва, Андрей Дорофеев

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