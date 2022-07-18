Локомотив столкнулся с автобусом в Подмосковье

В Подмосковье локомотив столкнулся с автобусом, выехавшим на железнодорожные пути на запрещающий сигнал. Об этом сообщила пресс-служба Московской железной дороги.
«Сегодня в 13.25 на железнодорожном переезде на подъездном пути станции Лобня Московской железной дороги при исправно действующей световой и звуковой сигнализации водитель автобуса выехал на железнодорожный переезд перед приближающимся одиночным маневровым локомотивом. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным и столкновения избежать не удалось», – говорится в сообщении МЖД.
По предварительной информации, в результате ДТП никто не пострадал. На график движения пассажирских поездов авария не повлияла.
В МЖД призвали автомобилистов неукоснительно соблюдать правила дорожного движения.
«Их нарушение опасно не только для вашего здоровья и жизни, но и создает угрозу для пассажиров железнодорожного транспорта и членов локомотивных бригад», – подчеркнули железнодорожники.
Москва, Андрей Дорофеев
© 2022, РИА «Новый День»
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