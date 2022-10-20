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Четверг, 20 октября 2022, 18:30 мск

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Белгородская область попала под массированный обстрел

Фото: t.me/vvgladkov

Сегодня в Белгородской области под массированный обстрел попало село Муром Шебекинского городского округа. Об этом сообщил глава региона Вячеслав Гладков. По его словам, есть сильные разрушения у Дома культуры, детского сада, школы, офиса семейного врача, магазина и частных домовладений.

«По предварительным данным жертв и пострадавших нет. Подомовой обход территории продолжается. Жителей сейчас будем вывозить на безопасное расстояние. Глава округа Владимир Жданов и оперативные службы находятся на месте», – уточнил губернатор.

Ранее сегодня, по его словам, в Шебекинском городском округе был зафиксирован прилет трех снарядов на территорию сельскохозяйственного предприятия. Пострадавших и разрушений нет. Все работники переведены в безопасное место и на дистант до понедельника.

Напомним, сегодня Гладков сообщил, что образовательным учреждениям рекомендовано продлить школьные каникулы, которые внепланово начались 17 октября, еще на неделю.

Ранее школы в приграничных с Украиной районах Белгородской области перешли на дистанционное обучение из-за регулярных обстрелов ВСУ территории региона. В последние дни обстрелы населенных пунктов Белгородской области участились.

Белгород, Светлана Антонова

© 2022, РИА «Новый День»

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