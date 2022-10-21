Три журналиста погибли при обстреле переправы в Херсоне

Среди погибших при обстреле гражданской переправы в Херсоне есть два сотрудника телерадиокомпании Херсонской области «Таврия». Об этом сообщила замгубернатора региона Екатерина Губарева в своем телеграм-канале, разместив фотографию разбитой «Газели» журналистов.

Telegram: Разбитая «Газель» сотрудников СМИ

Она также сообщила, что при украинском ракетном ударе по переправе также погиб российский продюсер и журналист Олег Клоков. По словам Губаревой, он работал в телеканалах «Москве 24», Russia Today, Первом канале и других СМИ. На Херсонщину он приехал по собственному желанию, чтобы развивать телеканал «Таврия», уточнила она.

Ранее администрация Херсонской области сообщила, что в четверг около 23:00 украинские военные выпустили 12 ракет HIMARS по гражданской переправе в районе Антоновского моста в Херсоне. Российские ПВО сбили 11 выпущенных снарядов. Одна ракета упала в районе Антоновского моста. По последним данным, погибли четыре человека, еще 13 получили ранения. В числе пострадавших есть дети.

В среду началась организованная эвакуация жителей Херсонщины с правобережья на левый берег Днепра. Власти объяснили такую необходимость участившимися украинскими обстрелами, а также угрозой затопления территорий в связи с возможным разрушением плотины Каховской ГЭС.

Херсон, Наталья Петрова

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