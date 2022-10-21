Британцы призвали Лиз Трасс отказаться от 115 000 фунтов стерлингов за 44 дня премьерства

В Великобритании набирает обороты новый скандал: британцы недовольны перспективой тратить налоги на пожизненное содержание подавшей в отставку Лиз Трасс. Казна обязана выплачивать ей по 115 тыс. фунтов стерлингов в год как бывшей главе правительства несмотря на короткий срок премьерства, пишет Daily Mail.

Лиз Трасс провела в кресле главы правительства 44 дня и возглавила рейтинг политиков с самым коротким сроком премьерства. И все же она имеет право на ежегодную выплату в 115 тыс. фунтов стерлингов в течение жизни, телохранителя и машину. Все это за счет налогоплательщиков.

И политики, и рядовые британцы возмутились такой ситуацией. Трасс напомнили о тяжелом положении в стране и посоветовали отказаться от всех бонусов. Лидер лейбористов Кейр Стармер озвучил подобный призыв в эфире программы «Доброе утро, Британия».

«Она должна отказаться. Я думаю, это правильно. Она провела в должности 44 дня, на самом деле она не имеет на это права», – заявил политик.

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс на призыв покинуть свой пост заявила, что она боец и продолжит работать на благо страны. Но уже на следующий день она объявила об отставке.

Лондон, Наталья Рязанова

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