Премьер Великобритании Лиз Трасс объявила об уходе в отставку

Премьер-министр Великобритании Лиз Трасс объявила, что подает в отставку. На этом посту она пробыла всего 45 дней. Чиновница, выступая на Даунинг-стрит, заявила, что останется на посту премьера, пока не будет выбран ее преемник. По ее словам, новые выборы лидера партии консерваторов и соответственно будущего премьер-министра пройдут на следующей неделе.

«Я пришла к власти в период большой экономической и международной нестабильности. Семьи и предприятия беспокоились о том, как оплачивать свои счета», – сказала Трасс, отметив, что была избрана «с мандатом изменить это». Однако, по ее признанию, она не оправдала мандат доверия, «учитывая складывающуюся ситуацию». Теперь, отметила Трасс, предстоят выборы руководителя партии консерваторов, «которые должны быть завершены до конца следующей недели». «Это позволит правительству продолжить выполнять финансовые обязательства, обеспечивать финансовую стабильность страны и ее национальную безопасность», – сказала Трасс. Она добавила, что останется премьер-министром до тех пор, пока не будет выбран преемник.

Как отмечает Sky News, у Трасс был самый короткий срок пребывания в должности среди всех премьер-министров Соединенного Королевства.

Напомним, 17 октября депутаты британского парламента от правящей Консервативной партии Криспин Блант, Эндрю Бриджен и Джейми Уоллис публично призвали Лиз Трасс подать в отставку на фоне турбулентности на финансовых рынках и снижения рейтинга тори после презентации программы налоговых реформ правительства. Депутатов поддержала группа бизнесменов, недовольная новой экономической политикой. На этот призыв Трасс ответила отказом, заявив, что должна действовать в национальных интересах.

В начале октября популярность Трасс упала до минус 59 пунктов, обогнав Бориса Джонсона, чья популярность перед отставкой составляла минус 53.

Лондон, Наталья Петрова

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