Рейтинг одобрения Трасс побил антирекорд Джонсона

Популярность британской премьер-министра Лиз Трасс упала до минус 59 пунктов, обогнав Бориса Джонсона, чья популярность составляла минус 53 перед отставкой.

Только 14% британцев одобряют работу главы правительства, пишет Daily Mail по данным исследования YouGov. Опрос проведен в минувшие выходные среди 1,7 тыс. британцев до новостей о резком скачке налоговой ставки в 45 пенсов. В середине сентября действия Лиз Трасс одобряли 26% опрошенных британцев.

Напомним, Международный валютный фонд раскритиковал меры поддержки экономики Великобритании в связи с кризисом, предложенные британским премьер-министром. Нововведения не согласуются с рекомендациями фонда и грозили усугубить неравенство в обществе.

Лондон, Наталья Рязанова

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