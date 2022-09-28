МВФ призвал Трасс пересмотреть экономическую политику

Международный валютный фонд (МВФ) раскритиковал меры поддержки экономики Великобритании в связи с кризисом. Нововведения не согласуются с рекомендациями фонда и могут усугубить неравенство в обществе.

Британский премьер-министр Лиз Трасс представила планы по снижению налогов на прошлой неделе. Пакет мер был разработан, чтобы повысить уровень жизни всех британцев и стимулировать экономический рост. Но в МВФ отметили, что запланированные Лондоном изменения в налоговой политике противоречат рекомендациям фонда.

«С учетом растущего инфляционного давления во многих странах на данном этапе мы не рекомендуем принимать крупные пакеты неадресных фискальных мер, поскольку важно, чтобы налоговая политика не противоречила денежной политике», – цитирует представителя МВФ The Guardian.

В МВФ отметили, что анонсированная экономическая политика нового британского правительства приведет к росту неравенства в обществе и новым возмущениям.

Как сообщал «Новый День», Лиз Трасс подозревают в нецелевой трате государственных средств во время ее нахождения на посту министра иностранных дел. А депутаты британского парламента спустя всего 20 дней после утверждения Трасс на должность главы кабмина задумались о вотуме недоверия.

Лондон, Наталья Рязанова

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