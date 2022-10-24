В Мексике три человека погибли при урагане «Рослин»

Как минимум три человека погибли в результате урагана «Рослин», обрушившегося на западную часть Мексики. Более 150 000 домов остались без электричества.

По данным телеканал teleSUR, двое погибших спрятались в ненадежных укрытиях, и их насмерть задавили обрушившиеся конструкции. Еще одного мужчину придавило забором в его собственном дворе.

Несколько домов оказались повреждены, ветер повалил деревья и порвал линии электропередач. Сильные ливни затопили некоторые улицы и подтопили дома. Часть дорог была подмыта ливнями, часть – перегорожена оползнями.

Ураган «Джулия» унес жизни более 30 человек в странах Центральной Америки. Больше всего жертв в Гватемале и Сальвадоре.

Мехико, Наталья Рязанова

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