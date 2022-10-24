На Итурупе спасатели ищут заболевших туристов

Группа из четырех туристов попросила помощи, потому что трем из них стало плохо около вулкана Баранский на острове Итуруп. Две группы спасателей отправились на поиски туристов.

Вечером 22 октября ГУ МЧС России по Сахалинской области получило сообщение, что три человека почувствовали себя нехорошо. Они жаловались на жар, учащенное сердцебиение и симптомы аллергии. В районе, где оказались туристы, нет сотовой связи, а местность непригодна для проезда техники.

23 октября три человека вышли на поиски туристов. Утром 24 октября вторая группа спасателей – из шести человек – высадилась с катера на остров и присоединилась к поискам. Им предстоит пройти около 10 км по пересеченной местности, чтобы выйти в район примерного нахождения туристов.

По данным МЧС, просившая о помощи группа шла по маршруту длиной в 60 км через район мыса Конакова, бухту Исоя, бухту Любава, подножье вулкана Баранского.

Ранее на Камчатке пропала группа туристов из пяти человек. Они не вышли на связь в назначенное время.

Курильск, Наталья Рязанова

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