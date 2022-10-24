СКР раскрыл основные версии крушения Су-30 в Иркутске

Следователи сократили число версий о причинах крушения Су-30 в Иркутске до двух. Предполагается, что самолет упал из-за отказа техники или ошибки пилотирования, сообщили в пресс-службе Следственного комитета России.

«Следствием рассматриваются две основные версии произошедшего: отказ авиационной техники и ошибка пилотирования. Проводится дополнительный осмотр места происшествия, изъяты образцы топлива, назначены химические и судебно-медицинские экспертизы», – говорится в сообщении ведомства.

Вечером 23 октября военный самолет проходил летные испытания без боеприпаса и упал на частный дом. Обе проживающие в нем семьи отсутствовали, поэтому среди гражданских никто не пострадал. Погибли оба пилота: заслуженный летчик-испытатель России Максим Конюшин и Виктор Крюков. О личностях пилотов рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем телеграм-канале. В МЧС подтвердили, что погибли оба члена экипажа Су-30.

Возбуждено уголовное дело по ст. 263 УК РФ «Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта». Причины и обстоятельства аварии выясняются.

По одной из версий, пилоты не смогли отвести самолет от жилых построек, потому что на момент падения были без сознания. Причина – остаток азота в кислородных баллонах, передает РИА Новости со ссылкой на источник в экстренных службах.

Иркутск, Наталья Рязанова

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