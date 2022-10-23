В Иркутске военный самолет рухнул на двухэтажный дом

В Иркутске военный самолет упал на дом. Информации о пострадавших и погибших пока нет.
«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», – сообщает в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
По словам главы региона, информации о пострадавших пока не поступало.
Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, на месте полыхает мощный пожар.
Предположительно, речь идет о двухместном многоцелевом истребителе Су-30, который вылетел с авиазавода, уточняет телеграм-канал «112». Успели ли пилоты катапультироваться, пока неизвестно.
Иркутск, Зоя Осколкова
© 2022, РИА «Новый День»
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