российское информационное агентство 18+

Конфликт на Украине

Подпишись на каналы
NewDayNews.ru

Воскресенье, 23 октября 2022, 15:37 мск

Новости Скандалы и происшествия

Новости, Кратко, Популярное

В Иркутске военный самолет рухнул на двухэтажный дом

В Иркутске военный самолет упал на дом. Информации о пострадавших и погибших пока нет.

«По предварительным данным, в Иркутске на двухэтажный дом по ул. Пржевальского упал самолет категории СУ. Выехал на место. Все подразделения уже здесь», – сообщает в своем телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

По словам главы региона, информации о пострадавших пока не поступало.

Судя по кадрам, опубликованным очевидцами в социальных сетях, на месте полыхает мощный пожар.

Предположительно, речь идет о двухместном многоцелевом истребителе Су-30, который вылетел с авиазавода, уточняет телеграм-канал «112». Успели ли пилоты катапультироваться, пока неизвестно.

Иркутск, Зоя Осколкова

© 2022, РИА «Новый День»

Подписывайтесь на каналы
Яндекс НовостиЯндекс Дзен YouTube

Метки / Авиакатастрофы

В США разбился истребитель F-35 / Двое погибших: в Эквадоре разбился легкий самолет / СКР назвал главную версию крушения Су-34 в Ейске. Выживших летчиков допрашивают / Число жертв ЧП в Ейске выросло до 13 человек / На Камчатке два человека насмерть разбились на параплане / Военный вертолет разбился в Индии / В Мали россиянин погиб в авиакатастрофе / В Германии в воздухе столкнулись два самолета

Публикации с меткой

В рубриках / Метки

Сибирь, Россия, Скандалы и происшествия, Авиакатастрофы,