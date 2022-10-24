Силы и средства наготове: военные РФ подготовились к работе в условиях радиоактивного заражения

Минобороны России привело в готовность силы и средства на случай подрыва «грязной бомбы» Украиной. Об этом заявил начальник Войск радиационной, химической и биологической защиты ВС РФ генерал-лейтенант Игорь Кириллов на брифинге в понедельник.

«Министерством обороны организована работа по противодействию возможным провокациям со стороны Украины: силы и средства приведены в готовность к выполнению задач в условиях радиоактивного заражения», – сказал Кириллов, чье выступление приводится в телеграм-канале Минобороны.

По его словам, подрыв радиологического взрывного устройства неизбежно приведет к радиоактивному заражению местности. Речь идет, по его словам, о заражении нескольких тысяч квадратных метров в зоне поражения.

По данным Минобороны, Украина может обвинить в применении подобного вида оружия Россию. Как отметил генерал-лейтенант, цель возможной провокации – обвинить Россию в применении оружия массового уничтожения и запустить в мире «мощную антироссийскую кампанию, нацеленную на подрыв доверия к Москве».

Киевский режим может замаскировать подрыв «грязной бомбы» под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса (ЯБП) малой мощности, заявил Кириллов. «По планам киевского режима подрыв такого боеприпаса можно будет замаскировать под нештатное срабатывание российского ядерного боеприпаса малой мощности, в котором в качестве заряда используется высокообогащенный уран», – сказал генерал-лейтенант.

По его словам, при возможном подрыве «грязной бомбы» наличие радиоактивных изотопов в воздухе будет зафиксировано датчиками Международной системы мониторинга, установленными в Европе, затем последует обвинение в адрес России в применении тактического ядерного оружия.

«Подобные технологии информационной войны уже использовались Западом в Сирии, когда «Белые каски» снимали там пропагандистские ролики о применении химического оружия правительственными войсками. Американцы, используя как предлог данную провокацию, не дожидаясь начала расследования и, тем более, решения Совета безопасности ООН, нанесли ракетный удар по авиабазе Шайрат, грубо нарушив нормы международного права. Весьма вероятно использование подобного сценария и в данном случае», – сказал Кириллов.

При этом он отметил, что на Украине «имеется мотив для применения «грязной бомбы», а также научный, технический и производственный потенциал для ее создания».

«В результате проведения провокации с применением «грязной бомбы» Украина рассчитывает запугать местное население, увеличить поток беженцев по Европе и выставить Российскую Федерацию как ядерного террориста», – рассказал начальник войск РХБЗ.

Кириллов также сообщил, что, по имеющейся у Минобороны РФ информации, две украинские организации получили конкретные поручения по созданию так называемой «грязной бомбы». «Работы находятся на завершающей стадии», – сказал он.

Кроме того, по его словам, российских военные располагают данными «о контактах офиса президента Украины с представителями Великобритании по вопросу возможного получения технологии создания ядерного оружия». «Для этого на Украине имеется соответствующая производственная база и научный потенциал», – отметил генерал.

Что такое «грязная бомба»

«Грязная бомба» представляет собой контейнер с радиоактивными изотопами и зарядом взрывчатого вещества. При подрыве заряда контейнер разрушается и радиоактивное вещества распыляется ударной волной, создавая при этом радиоактивное загрязнение местности на больших территориях, а также может привести к возникновению лучевой болезни», – рассказал Кириллов.

«В качестве радиоактивного вещества может быть использован оксид урана, находящийся в составах отработавших тепловыделяющих элементов, которые хранятся в хранилищах отработанного ядерного топлива и бассейнах выдержки атомных электростанций. Кроме того, могут использоваться радиоактивные вещества из хранилищ отработанного ядерного топлива Чернобыльской АЭС», – заявил он.

Накануне министр обороны РФ Сергей Шойгу провел отдельные телефонные разговоры с главами военных ведомств США, Великобритании и Франции. Он предупредил коллег об угрозе применения Киевом «грязной бомбы». Позже главы внешнеполитических ведомств США, Британии и Франции заявили, что считают откровенно ложными утверждения России о том, что Украина готовится применить «грязную бомбу» на своей собственной территории. Об этом же накануне заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. По его словам, у Украины нет никаких «грязных бомб», и «мы не планируем их иметь», поскольку Киев привержен обязательствам Договора о нераспространении ядерного оружия (ДНЯО).

В Кремле меж тем сегодня заявили, что угроза применения Киевом «грязной бомбы» налицо и дальше дело Вашингтона, Лондона и Парижа «верить или не верить». Такое заявление сделал представитель Кремля Дмитрий Песков. В свою очередь, глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия поднимет в ООН вопрос о подготовке Киевом «грязной бомбы». По его словам, эти данные были перепроверены, это не пустое обвинение.

«У нас есть конкретная информация, относительно тех учреждений на Украине, тех научных институтов, которые обладают технологиями, позволяющими соорудить вот эту самую «грязную бомбу». У нас есть информация которую мы перепроверяли по соответствующим каналам о том, что это не пустое подозрение, что есть серьезное основание полагать, что подобные вещи могут планироваться. С некоторыми из своих собеседников Шойгу договорился о проведении дополнительных консультаций на эту тему», – сказал Лавров на пресс-конференции в понедельник.

Москва, Наталья Петрова

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