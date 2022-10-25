На Байкале произошло землетрясение в 4,7 балла

В акватории озера Байкал случилось землетрясение магнитудой в 4,7 балла. Подземные толчки ощущались почти в 100 населенных пунктах.

Специалисты зафиксировали землетрясение в 08:33 часов по местному времени 25 октября. По данным Байкальского филиала геофизической службы РАН, эпицентр находился в районе Порта Байкал, в 28 км восточнее поселка Листвянка в Иркутской области.

Населенные пункты Танхой, Листвянка, СНТ Труд Ветерана тряхнуло на четыре балла. Жители Иркутска, Ангарска, Байкальска и еще 19 поселений ощутили толчки на 3-4 балла. Землетрясение также было ощутимо на три балла еще в 11 поселениях, в ряде других населенных пунктов в Иркутском, Шелеховском и Слюдянском районах толчки ощущались более слабо.

«Информации по пострадавшим и разрушениям не поступало, объекты жилищно-коммунального хозяйства, энергетики, социально-значимые объекты работают в штатном режиме», – сообщили в ГУ МЧС по региону.

Сильное землетрясение произошло утром 14 октября на озере Байкал. Подземные толчки магнитудой 5,9 почувствовали жители Иркутской области и Бурятии.

Листвянка, Наталья Рязанова

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