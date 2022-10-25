В амурской школе случилась вспышка кишечной инфекции

В сельской школе Амурской области 23 человека обратились за медицинской помощью с симптомами отравления. У всех нашли кишечную инфекцию, рассказали в прокуратуре региона.

Вспышку инфекции зарегистрировали в школе села Ромны. 21 и 22 октября 23 человека обратились к медикам, и большинство из пострадавших – дети. До выяснения всех обстоятельств учеников перевели на дистант.

Прокуратура Амурской области и Управление Роспотребнадзора по региону проводит проверку обстоятельств инцидента.

«Будет дана оценка исполнению санитарно-эпидемиологического законодательства в образовательном учреждении. На контроле прокуратуры области – результаты эпидемиологического расследования Управления Роспотребнадзора», – добавили в прокуратуре.

По данным Роспотребнадзора, в 2021 году в России зарегистрировано 183 очага групповой заболеваемости норовирусной инфекцией. Всего пострадали 2654 человек. Чаще всего вспышки инфекции случились в дошкольных (119) и общеобразовательных (45) учреждениях.

Ранее в Свердловской области закрыли школу из-за вспышки острой кишечной инфекции.

Ромны, Наталья Рязанова

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