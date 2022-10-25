Женщина и двое детей погибли при пожаре в Саратове

Женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме в Саратове. Прокуратура проводит проверку инцидента, следователи уже возбудили уголовное дело по ч. 3 ст. 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам).

Пожар случился около 02:00 часов в ночь на 25 октября в саратовском микрорайоне Увек. Первым огонь заметил 12-летний ребенок, он позвал на помощь соседей, но спасти его мать и еще двух детей не удалось. По данным «Вести.ру», мальчик успел вывести из горящего дома дедушку.

«После тушения огня обнаружено тело 29-летней женщины и двух ее малолетних детей. Назначены судебно-медицинские экспертизы с целью установления причины смерти погибших, а также пожарно-техническая экспертиза для установления причины возгорания», – пояснили в управлении Следственного комитета по Саратовской области.

«Вести.ру» уточнили, что погибшим детям было 4 и 6 лет, а причиной пожара могла стать непотушенная дедушкой сигарета.

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Саратов, Наталья Рязанова

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