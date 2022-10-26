Очередная попытка сжечь военкомат произошла в Туве

В России – очередной поджог военкомата. На этот раз сжечь военный комиссариат попытались в Туве. Огонь быстро потушили. На месте происшествия найдены осколки от бутылки, тряпка, пропитанная горючим, и медицинская маска, сообщает телеграм-канал Shot.

Около двух часов ночи в здании военкомата на улице Рабочей в Кызыле загорелось окно. Пожар заметил сторож, он и сообщил о возгорании. К этому моменту огонь распространился на площади 2 квадратных метра. Прибывшие пожарные ликвидировали возгорание.

Отмечается, здание военкомата помимо сторожа охраняли два сотрудника полиции.

Напомним, в ночь на 16 октябре была предпринята вторая по счету попытка поджечь военкомат в подмосковном Щелково. В одном из кабинетов на первом этаже вспыхнул огонь после того, как неизвестный кинул бутылку с зажигательной смесью в окно комиссариата.

Кызыл, Наталья Петрова

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