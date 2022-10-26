Под Красноярском ребенок выпал из окна седьмого этажа и выжил

Четырехлетний мальчик выпал из окна квартиры на седьмом этаже в многоквартирном доме в городе Шарыпово Красноярского края. Ребенок выжил, им занимаются врачи.

Инцидент случился днем 26 октября. Полиция занимается проверкой обстоятельств случившегося.

«С травмами различной степени тяжести ребенок доставлен в медицинское учреждение. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего. Семья на учете в органах внутренних дел не состоит, по месту жительства характеризуется положительно», – рассказали в ГУ МВД по региону.

Ранее в Красноярске двухлетний мальчик упал с высоты шестого этажа и выжил.

Шарыпово, Наталья Рязанова

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