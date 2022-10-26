В Ленинградской области пенсионер похитил и изнасиловал девочку

Пенсионер забрал с улицы незнакомую пятилетнюю девочку и два дня держал в своей квартире в деревне Рабитицы Ленинградской области. В это время он использовал ребенка для действий сексуального характера, пишут «Известия» со ссылкой на правоохранительные органы.

Тревогу поднял приятель 71-летнего подозреваемого. Вечером 24 октября он пришел к пенсионеру в гости и увидел там девочку, о которой подозреваемый не знал ничего, даже имени. Пенсионер сказал только, что ребенок живет у него уже два дня. Мужчина позвонил в полицию.

Выяснилось, что ребенка отпустили погулять без присмотра, и уже через полчаса подозреваемый забрал ее с улицы. Следователи возбудили уголовное дело по ст. 132 ч. 4 п. «б» УК РФ (действия сексуального характера с применением насилия в отношении лица младше 14 лет). Подозреваемого задержали, он находится в изоляторе.

Ранее во Всеволожском районе 44-летний мужчина надругался над семилетним мальчиком. В день происшествия ребенок с отцом приехали к подозреваемому на дачу.

Рабитицы, Наталья Рязанова

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