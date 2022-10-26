В Индонезии питон целиком проглотил женщину

Жительница провинции Джамби в Индонезии стала жертвой огромного питона. Змея длиной почти семь метров проглотила 54-летнюю женщину целиком, пишет Daily Mail.

23 октября женщина отправилась в ближайший лес собирать каучук и не вернулась домой. Родня подняла тревогу, добровольцы и полиция два дня искали пропавшую, но нашли только сандалии и нож.

Пока днем 25 октября им не попалась добыча покрупнее: на поляне лежал огромный питон с раздутым телом. Заподозрив неладное, местные жители убили и разрезали змею: внутри оказалось тело пропавшей женщины. Оно практически не было повреждено.

Специалисты предположили, что змея напала на женщину и несколько часов душила, а потом проглотила. Такую большую добычу питон переваривал бы несколько недель.

Житель Малайзии пострадал от укуса питона. Змея спряталась в унитазе и напала на мужчину, который слишком долго сидел в туалете.

Джакарта, Наталья Рязанова

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