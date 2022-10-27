В Ростовской области нашли жестоко убитую школьницу

Пропавшую 12-летнюю девочку нашли мертвой около заброшенного дома в хуторе Тереховский Ростовской области. Тело школьницы было все исколото ножом, рассказали в управлении Следственного комитета по региону.

Школьница пропала 24 октября, но мать заявила об исчезновении ребенка только следующим утром. Женщину ранее судили за угрозу убийством и неисполнение родительских обязанностей, пишет «Блокнот Ростов-на-Дону». Полиция сразу начала поиски и в тот же день нашла тело девочки.

«Обнаружено тело 12-летней девочки с множественными колото-резаными ранениями и черепно-мозговой травмой. Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ, об убийстве малолетней в заведомо беспомощном состоянии.

В Саратове 14-летнюю школьницу арестовали за убийство 10-летней сестры. Вернувшаяся с работы мать нашла тело младшей дочери со множественными ножевыми ранениями и ожогами.

Тереховский, Наталья Рязанова

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