Саратовский суд арестовал 14-летнюю девочку, жестоко убившую младшую сестру

Волжский районный суд Саратова санкционировал арест 14-летней девочки по делу об убийстве ее 10-летней сестры. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу областной прокуратуры.

Суд заключил подозреваемую в жестоком убийстве под стражу на два месяца, до 14 декабря. Подросток будет находиться в СИЗО-1.

Напомним, тело 10-летнего девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами обнаружили вечером 13 октября в квартире дома по улице Батавина в Саратове, где проживала погибшая со своей семьей. Тело ребенка нашла мать, которая вернулась с работы. Следователи возбудили дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». По подозрению в расправе была задержана 14-летняя сестра жертвы.

Саратов, Наталья Петрова

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