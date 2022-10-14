В Саратове зверски убита 10-летняя девочка: зарезать ребенка могла старшая сестра

В Саратове обнаружили тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами. По факту расправы над ребенком возбуждено уголовное дело, сообщает региональное управление Следственного комитета РФ. По данным СМИ, совершить убийство девочки могла ее старшая сестра.

Инцидент произошел накануне вечером в одной из квартир дома по улице Братвина. Родители нашли тело дочери с множественными ножевыми ранениями и следами термического воздействия. Прибывшие на место сотрудники «неотложки» констатировали смерть ребенка.

По факту обнаружения тела 10-летней девочки с признаками насильственной смерти возбуждено уголовное дело по п. «в, д» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью), говорится в сообщении.

В настоящее время сейчас устанавливают все обстоятельств совершенного преступления.

Меж тем, как сообщает РЕН ТВ со ссылкой на информированный источник, убить девочку могла ее старшая сестра. По данным собеседника телеканала, между сестрами были очень напряженные отношения.

Саратов, Наталья Петрова

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