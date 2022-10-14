Расправа над 10-летней девочкой в Саратове: задержана 14-летняя сестра жертвы

В Саратове по подозрению в зверском убийстве 10-летней школьницы задержали ее 14-летнюю сестру. Об этом сообщает региональное управление Следственного комитета России.

Напомним, вечером 13 октября в одной из квартир дома по улице Батавина в Саратове было обнаружено тело 10-летней девочки с множественными ножевыми ранениями и ожогами. По данному факту возбуждено уголовное дело по статье «Убийство малолетнего, совершенное с особой жестокостью». СМИ сообщали, что в зверском убийстве школьницы заподозрилии ее старшую сестру. Отмечалось, что между сестрами были очень плохие отношения.

«По подозрению в совершении данного преступления задержана 14-летняя сестра потерпевшей. В настоящее время с ней проводятся следственные действия», – говорится в сообщении ведомства. Также решается вопрос об избрании задержанной меры пресечения.

В ходе расследования резонансного преступления «будет дана соответствующая юридическая оценка действиям должностных лиц органов, отвечающих за профилактику и защиту прав несовершеннолетних», – отметили в Следственном комитете.

Добавим, что председатель СК РФ Александр Бастрыкин поставил на контроль ход расследования дела об убийстве малолетней девочки. Глава ведомства поручил руководителю следственного управления СКР по Саратовской области Анатолию Говорунову доложить о первоначальном комплексе следственных действий по этому уголовному делу.

Саратов, Наталья Петрова

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