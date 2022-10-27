В Якутии мужчина и его сын-школьник сгорели заживо

Два человека погибли, один пострадал в результате пожара в арктическом селе Юкагир в Якутии. Среди погибших 13-летний мальчик, сообщила пресс-служба управления Следственного комитета по республике.

В ночь на 27 октября случилось возгорание в доме на четыре квартиры. Почти все жильцы успели выбежать из здания. Когда к месту прибыли сельские пожарные-добровольцы, полыхал весь дом. Во время проверки остатков здания были найдены тела мужчины и его сына-школьника.

Следователи и прокуратура проводят проверку обстоятельств пожара. Следственного-оперативная группа добиралась на место происшествия на вертолете в связи с отдаленностью села.

«В ходе проверки прокуратура даст оценку соблюдения требований законодательства о пожарной безопасности, на контроле обеспечение жилищных прав лиц, пострадавших в результате пожара», – сообщили в республиканской прокуратуре.

В Саратове женщина и двое ее детей погибли при пожаре в частном доме. Старший ребенок успел выбежать из дома и позвать помощь, а его мать с двумя младшими детьми осталась внутри.

Юкагир, Наталья Рязанова

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