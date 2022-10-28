В Кузбассе прокуратура начала проверку после пожара в шахте

Пожар случился в шахте «Юбилейная» в Новокузнецке Кемеровской области. Из забоя эвакуировали 118 человек. Прокуратура начала проверку обстоятельств инцидента, сообщили в ведомстве.

Около 2:15 часов в ночь на 28 октября в шахте случилось возгорание, когда внутри находились 118 человек. Всех рабочих успешно эвакуировали, по предварительным данным, никто не пострадал.

«Произошло возгорание кабельной муфты. Очаг возгорания ликвидирован, все люди выведены на поверхность. По предварительным данным, пострадавших нет. Организована проверка исполнения законодательства об охране труда и промышленной безопасности», – говорится в сообщении прокуратуры.

На месте происшествия также работает комиссия специалистов министерства угольной промышленности Кузбасса. Добыча угля на шахте «Юбилейной» временно приостановлена, активными остались только работы по жизнеобеспечению.

На шахте «Ерунаковская-8» пожар случился, когда внутри находились более 230 горняков. Загорелся химический реагент.

Новокузнецк, Наталья Рязанова

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