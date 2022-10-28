Таможенники перехватили контрабанду военной продукции в США, Канаду и Францию

Сотрудники Южной оперативной и Центральной почтовой таможен перекрыли канал контрабанды военной продукции за границу. Комплектующие, противогазы и шлемы предназначались для отправки в США, Канаду и Францию.

Как сообщили в пресс-службе ФТС, всего было перехвачено 12 посылок с комплектующими военного назначения. Был установлен отправитель, а также проведен обыск в его доме.

«Изъято 500 единиц военной продукции – это дозиметры, маскировочные комплекты, плащ-палатки, наушники ГСШ-01, защитные очки 6Б50, рюкзаки парашютиста-десантника РД-54, армейские фильтры для воды ИФ-10 6Э1, оптические пеленгаторы, запчасти от прибора ночного видения, пластины для бронежилетов, военные демисезонные и летние костюмы», – говорится в сообщении таможни.

В отношении фигуранта возбуждено сразу 12 уголовных дел по ч. 1 ст. 226.1 УК РФ (контрабанда боеприпасов, оружия массового поражения, средств его доставки, иного вооружения, иной военной техники). Мужчине грозит лишение свободы на срок до семи лет.

Москва, Зоя Осколкова

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