В Каспийске СКР проверит причины взрыва в жилом доме

Двое взрослых и 11-летний ребенок пострадали в результате взрыва газа в многоквартирном доме в дагестанском Каспийске. Прокуратура и Следственный комитет организовали проверку обстоятельств случившегося.

Взрыв случился поздним вечером 28 октября в многоэтажке на улице Молодежной. После взрыва начался пожар, жильцов соседних квартир эвакуировали из здания. Прибывшие сотрудники МЧС быстро справились с огнем. По данным МЧС, разрушений нет, пострадала внутренняя обстановка квартиры.

«С ожогами различной степени тяжести госпитализированы три человека, в том числе один несовершеннолетний», – рассказали в управлении СКР по республике.

Следователи проводят проверку инцидента. Прокуратура республики также оценила исполнение законодательства о безопасной эксплуатации газового оборудования и передала материалы в СКР для решения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 219 УК РФ (нарушение требований пожарной безопасности).

В подмосковной Коломне пять человек пострадали при взрыве газа в жилом доме. Двух человек доставили в больницу с ожогами.

Каспийск, Наталья Рязанова

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