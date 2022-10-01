В Коломне пять человек пострадали при взрыве газа

Взрыв газа случился в многоквартирном доме в подмосковной Коломне в ночь на 1 октября. В результате пострадали от двух до пяти человек, по разным данным.

Взрыв случился в квартире третьего этажа в девятиэтажке на проспекте Кирова. Рухнула несущая стена, разрушены межкомнатные перегородки. Спасатели эвакуировали 130 жильцов дома, но после проверки здания все они вернулись домой.

По данным подмосковного главка Следственного комитета, владелец квартиры, где случился взрыв, и его знакомый получили сильные ожоги и травмы. Из доставили в больницу. ТАСС со ссылкой на экстренные службы уточняет, что пострадавших было пятеро.

Предварительно, в квартире случилась утечка газа. СКР возбудил уголовное дело по ст. 238 УК РФ об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. «Проводится осмотр с участием специалистов газовой службы, планируется назначение ряда экспертиз, среди которых пожарно-техническая и взрыво-техническая», – пояснили в ведомстве.

Прокуратура Московской области взяла на контроль ход расследования и соблюдение прав жильцов пострадавшего дома. Специалисты ведомства также оценят действия ответственных лиц, в том числе на предмет соблюдения законодательства в сфере обеспечения безопасности газового оборудования.

Ранее в подмосковном городе Луховицы случился взрыв газа в двухкомнатной квартире. Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии.

Коломна, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»