Два взрыва газа произошло в Москве и Подмосковье, в столичной квартире рухнула стена

Женщина пострадала в столице в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщила сегодня пресс-служба прокуратуры Москвы.

«В результате хлопка бытового газа в квартире жилого дома в Тепличном переулке пострадала женщина. Она госпитализирована. Предварительно женщина сама открыла заглушку и кран газовой плиты. В квартире произошло обрушение межкомнатной стены», – говорится в сообщении надзорного ведомства.

В пресс-службе добавили, что установление всех обстоятельств и соблюдение прав жильцов дома контролируются Хорошевской межрайонной прокуратурой.

В пресс-службе главного следуправления СК России по Москве отметили, что по предварительным данным речь может идти о попытке суицида. На месте работают следователи и криминалисты.

«В ходе проверки следствием будет проверено состояние психического здоровья пострадавшей», – добавили в Следкомитете.

Кроме того, сегодня ночью аналогичный случай произошел в подмосковном городе Луховицы.

«В двухкомнатной квартире произошел хлопок газо-воздушной смеси. Возгорания не последовало. Есть пострадавший», – говорится в сообщении главного управления МЧС по Московской области.

Как сообщают СМИ, взрыв случился в десятиэтажном доме. Пострадавший мужчина госпитализирован в тяжелом состоянии. Проводилась эвакуация жителей подъезда – 15 взрослых и 5 детей.

Москва, Андрей Дорофеев

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