В Волгограде дедушка с внуками отравились арбузом. Один ребенок умер

Житель Волгограда и его несовершеннолетние внуки оказались в больнице после ужина с арбузом. Врачи не сумели спасти пятилетнего мальчика, его 11-летняя сестра остается в больнице.

26 октября 58-летний мужчина купил в овощной палатке арбуз и разделил его с внуками. Наутро всем троим стало плохо, но в больницу она попали только 28 числа. Мальчик был настолько плох, что его не удалось спасти. Угрозы для жизни девочки нет.

«Согласно предварительным выводам судебно-медицинских экспертиз, смерть малолетнего мальчика наступила в результате токсического гастроэнтерита. Возбуждено уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.238 УК РФ (оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть человека)», – пояснили в управлении Следственного комитета по Волгоградской области.

Арбузы из палатки изъяли и отправили на экспертизу.

В Москве двое мужчин отравились арбузом. Один из пострадавших попал в реанимацию.

Волгоград, Наталья Рязанова

© 2022, РИА «Новый День»