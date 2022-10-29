Трое утонули: на Вятке опрокинулась лодка

Лодка с четырьмя рыбаками опрокинулась на реке Вятка в Кировской области. Только один человек сумел доплыть до берега, рассказали в Центральном межрегиональном СУ на транспорте Следственного комитета.
Утром 29 октября моторная лодка «Неман-1» с рыбаками опрокинулась в Оричевском районе. Один из рыбаков сумел доплыть до берега и спасся. Остальные трое утонули, они были жителями Котельнича.
Ведомство начало проверку для выяснения всех обстоятельств происшествия. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.
В Анадырском районе Чукотки три человека погибли, двое пропали без вести, когда лодка перевернулась на реке Хатырка.
Оричи, Наталья Рязанова
© 2022, РИА «Новый День»
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