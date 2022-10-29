В Сеуле 100 человек пострадали в давке во время празднования Хэллоуина

Около 100 человек пострадали на уличной вечеринке в честь Хэллоуина в южнокорейском Сеуле. Спасателям пришлось реанимировать порядка 50 человек, которых задавили до остановки сердца, передает AP.

Сотни людей собрались около отеля Hamilton в городском районе Итхэвон, чтобы отметить Хэллоуин. Когда прошел слух, что в соседний бар пришла некая знаменитость, люди набились в тесный переулок, чтобы первыми войти в заведение. Образовалась давка.

Местные власти собрали порядка 400 спасателей для работы с пострадавшими. Некоторым проводили сердечно-легочную реанимацию прямо на земле, где они упали, других отвезли в ближайшие больницы. Источник в экстренных службах сообщил, что спасатели столкнулись с остановкой сердца у пациентов не менее 50 раз.

В Индии трех человек затоптали у входа в храм. Еще два человека получили различные травмы.

Сеул, Наталья Рязанова

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