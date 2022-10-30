В Сомали число погибших при взрывах выросло до 100 человек

Число жертв взрывов около здания Минобразования Сомали в центре Могадишо увеличилось до 100 человек. Еще 300 пострадали, сообщил президент страны Хасан Шейх Мохамуд.

29 октября на оживленном перекрестке взорвался автомобиль. Когда на место происшествия прибыли медики и собралась толпа обеспокоенных родственников и просто зевак, взорвался второй автомобиль. Первые сведения были о 30 погибших. Власти допускают, что число жертв не окончательное, поскольку некоторые выжившие получили тяжелые травмы, передает Associated Press.

По данным властей, взрывы устроили террористы-смертники террористической группировки «Аш-Шабаб». Сама группа не взяла на себя ответственность за инцидент.

На Крымском мосту 8 октября случился теракт: взорвался автомобиль. В результате четыре человека погибли.

Могадишо, Наталья Рязанова

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